Screening genomico neonatale la Puglia prima al mondo a renderlo gratuito e universale Identificabili precocemente fino a 500 malattie rare in poche ore

Al Di Venere di Bari parte il programma «Genoma Puglia», basato su un sistema automatizzato e sicuro. Il direttore della UOC di Genetica Medica Mattia Gentile: «Un flusso di lavoro unico al mondo, basato su tecnologia avanzata e cloud pubblico». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

