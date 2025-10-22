Onorevole Arturo Scotto, lei che si è speso attivamente a bordo della Global Sumud Flotilla per portare aiuti ai Gazawi, come legge i timori che giungono dalla Casa Bianca sulla tenuta del cessate il fuoco? Trump si sta forse accorgendo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non è un così solido interlocutore? “Mettiamo in ordine le cose: la tregua è arrivata tardi, troppo tardi. E la responsabilità sta innanzitutto in capo agli USA di Donald Trump che hanno lasciato fare a Nethanyahu quello che voleva. Dopo 67mila morti e il 90% delle infrastrutture distrutte, non c’è nulla da festeggiare e nessuno da ringraziare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scotto: “A Gaza c’è una tregua. Ora spetta alla politica trasformarla in pace”