Scosse di terremoto ravvicinate in Italia la terra ha tremato all’improvviso | paura

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 6:59 di oggi, mercoledì 22 ottobre, nell’area dei Campi Flegrei, al largo di Pozzuoli. Il sisma, localizzato in mare a circa metà strada tra Pozzuoli e Bacoli, è stato rilevato dagli strumenti dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a una profondità di 4 chilometri. Secondo i dati ufficiali, il terremoto ai Campi Flegrei non è stato particolarmente avvertito dalla popolazione, ma alcuni abitanti delle aree più prossime all’epicentro segnalano di aver percepito un boato. Lo ha riferito anche il Comune di Pozzuoli, in una nota diffusa nella mattinata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

