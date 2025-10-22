Scosse di terremoto ravvicinate in Italia la terra ha tremato all’improvviso | paura

Thesocialpost.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 6:59 di oggi, mercoledì 22 ottobre, nell’area dei Campi Flegrei, al largo di Pozzuoli. Il sisma, localizzato in mare a circa metà strada tra Pozzuoli e Bacoli, è stato rilevato dagli strumenti dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a una profondità di 4 chilometri. Secondo i dati ufficiali, il terremoto ai Campi Flegrei non è stato particolarmente avvertito dalla popolazione, ma alcuni abitanti delle aree più prossime all’epicentro segnalano di aver percepito un boato. Lo ha riferito anche il Comune di Pozzuoli, in una nota diffusa nella mattinata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

scosse di terremoto ravvicinate in italia la terra ha tremato all8217improvviso paura

© Thesocialpost.it - Scosse di terremoto ravvicinate in Italia, la terra ha tremato all’improvviso: paura

Leggi anche questi approfondimenti

Due scosse di terremoto ravvicinate con epicentro a Demonte: percepite anche a Cuneo - Due scosse di terremoto a Demonte (CN) di magnitudo 2,7 e 2,8 avvertite in provincia di Cuneo. Si legge su quotidianopiemontese.it

scosse terremoto ravvicinate italiaItalia, forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazione: i primi aggiornamenti (1 / 2) - Un terremoto è un fenomeno naturale che si verifica quando la crosta terrestre subisce un improvviso movimento o frattura. donna.fidelityhouse.eu scrive

Italia, forte scossa di terremoto appena registrata: si teme il peggio (1 / 2) - Vediamo che cosa è successo purtroppo si teme il peggio qualcosa di davvero molto particolare e davvero incredibile ecco i dettagli dell'accaduto incredibile scossa. Riporta donna.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Scosse Terremoto Ravvicinate Italia