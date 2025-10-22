Scopri cosa non va nel computer quando non funziona bene

E' difficile capire esattamente cosa non va in un PC Windows, specie se i sintomi sono casuali e difficili da riprodurre davanti al tecnico. Quando il computer inizia a vacillare, ogni clic diventa una piccola battaglia. Il lavoro si ferma, la pazienza svanisce e anche le attività più semplici, come aprire un browser, sembrano richiedere un’eternità. Questi intoppi non sono solo un fastidio: spesso nascondono problemi specifici che, con un po’ di attenzione, si possono risolvere da soli (o col mio supporto of course!). Un PC che non risponde bene può soffrire di problemi legati all’hardware, al software o a una combinazione di entrambi. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

