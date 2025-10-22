Scoperto ordigno bellico vicino al ponte di Bardonecchia viabilità di ingresso al paese modificata
Un ordigno bellico inesploso, in cattive condizioni, è stato scoperto nella serata di ieri, martedì 21 ottobre 2025, nel greto del torrente Rochemolles a Bardonecchia, proprio sotto il ponte di via Torino che garantisce l'accesso al paese (quello dove si trova il distributore di carburanti Eni). 🔗 Leggi su Torinotoday.it
