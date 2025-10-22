Scoperto nel cervello il circuito che aiuta a superare l’ansia | ecco come funziona
Roma, 22 ottobre 2025 – Un piccolo, ‘grande’ circuito nervoso situato nell’ipotalamo potrebbe essere la chiave per comprendere come il cervello riesca a tenere sotto controllo l’ansia, permettendo agli animali (e potenzialmente anche all’uomo) di compiere azioni vitali come nutrirsi, riposare o esplorare l’ambiente anche in situazioni percepite come minacciose. Siamo di fronte ad una straordinaria scoperta che potrebbe essere decisiva contro anoressia, bulimia e altri disturbi nervosi. Cosa sappiamo. La ricerca degli neuroscienziati tedeschi. A identificare questo circuito è stato un gruppo di neuroscienziati dell’Università di Colonia, in Germania, che ha pubblicato i risultati della ricerca sulla rivista ‘Nature Neuroscience’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Dallo studio condotto sui padri si è scoperto come il loro cervello avesse subito dei cambiamenti dopo la nascita del loro figlio - facebook.com Vai su Facebook
Stanchezza che non passa: scoperto come il cervello amplifica gli sforzi - X Vai su X
Individuato nel cervello il circuito che aiuta a placare l'ansia - La nuova scoperta, che riguarda il cervello, apre a trattamenti per disturbi come l'anoressia e la bulimia nervose. msn.com scrive
Scoperto il circuito che controlla l’ansia: così ci permette di sopravvivere in condizioni difficili - In uno studio su topo i ricercatori hanno scoperto un circuito nell'ipotalamo laterale che regola l'ansia e ci permette di svolgere azioni essenziali per ... Si legge su fanpage.it
La stanchezza inspiegabile? Parte dal cervello: scoperto il “cortocircuito” che amplifica la fatica cronica - it cCsindrome da fatica cronica il cervello sovrastima l'energia necessaria per ogni azione. Si legge su ilfattoquotidiano.it