Scoperto nel cervello il circuito che aiuta a superare l’ansia | ecco come funziona

Roma, 22 ottobre 2025 – Un piccolo, ‘grande’ circuito nervoso situato nell’ipotalamo potrebbe essere la chiave per comprendere come il cervello riesca a tenere sotto controllo l’ansia, permettendo agli animali (e potenzialmente anche all’uomo) di compiere azioni vitali come nutrirsi, riposare o esplorare l’ambiente anche in situazioni percepite come minacciose. Siamo di fronte ad una straordinaria scoperta che potrebbe essere decisiva contro anoressia, bulimia e altri disturbi nervosi. Cosa sappiamo. La ricerca degli neuroscienziati tedeschi. A identificare questo circuito è stato un gruppo di neuroscienziati dell’Università di Colonia, in Germania, che ha pubblicato i risultati della ricerca sulla rivista ‘Nature Neuroscience’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net