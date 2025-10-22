Scoperti due bracconieri a Palosco e Foresto | catturavano uccelli con reti e richiami vietati

Il periodo autunnale, con il fenomeno migratorio dell’avifauna verso sud alla ricerca di climi miti, è tra i più operativi per l’attività di vigilanza per la polizia provinciale di Bergamo. Oltre ai controlli ordinari dei cacciatori, la caccia si è aperta a fine settembre, alta l’attenzione sulla prevenzione del bracconaggio a carico della fauna selvatica. Si tratta della cosiddetta “uccellagione”, l’abbattimento abusivo o con reti e trappole perpetrata sia per catturare specie destinate all’utilizzo come richiami vivi negli appostamenti fissi di caccia che per il consumo alimentare. Nelle scorse settimane ci sono stati due interventi di particolare rilievo nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scoperti due bracconieri a Palosco e Foresto: catturavano uccelli con reti e richiami vietati

News recenti che potrebbero piacerti

Scoperti a cacciare dentro il parco di San Rossore, arrestati due bracconieri https://lanazione.it/pisa/cronaca/arrestati-bracconieri-san-rossore-l4uegz6z… - I @_Carabinieri_ forestali hanno anche sequestrati due armi da fuoco clandestine trovate in possesso - X Vai su X

Scoperti in 8 con fucili irregolari in uno dei siti tutelati di Rete Natura 2000 che comprende anche Campotto . La Polizia locale trova anche munizioni illegali Vai su Facebook

Uccelli catturati con reti e richiami elettronici: scoperti due bracconieri a Palosco e Foresto - Operazioni della Polizia Provinciale a Palosco e Foresto Sparso: trovati pettirossi, capinere e merli catturati illegalmente. Segnala ecodibergamo.it

Scoperti a cacciare dentro il parco di San Rossore, arrestati due bracconieri - Nel mirino, è proprio il caso di dirlo, sono finiti due bracconieri, arrestati dai carabinieri per aver cacciato ... Secondo lanazione.it