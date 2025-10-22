Scoperti due bracconieri a Palosco e Foresto | catturavano uccelli con reti e richiami vietati

Bergamonews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il periodo autunnale, con il fenomeno migratorio dell’avifauna verso sud alla ricerca di climi miti, è tra i più operativi per l’attività di vigilanza per la polizia provinciale di Bergamo. Oltre ai controlli ordinari dei cacciatori, la caccia si è aperta a fine settembre, alta l’attenzione sulla prevenzione del bracconaggio a carico della fauna selvatica. Si tratta della cosiddetta “uccellagione”, l’abbattimento abusivo o con reti e trappole perpetrata sia per catturare specie destinate all’utilizzo come richiami vivi negli appostamenti fissi di caccia che per il consumo alimentare. Nelle scorse settimane ci sono stati due interventi di particolare rilievo nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

scoperti due bracconieri a palosco e foresto catturavano uccelli con reti e richiami vietati

© Bergamonews.it - Scoperti due bracconieri a Palosco e Foresto: catturavano uccelli con reti e richiami vietati

News recenti che potrebbero piacerti

scoperti due bracconieri paloscoUccelli catturati con reti e richiami elettronici: scoperti due bracconieri a Palosco e Foresto - Operazioni della Polizia Provinciale a Palosco e Foresto Sparso: trovati pettirossi, capinere e merli catturati illegalmente. Segnala ecodibergamo.it

Scoperti a cacciare dentro il parco di San Rossore, arrestati due bracconieri - Nel mirino, è proprio il caso di dirlo, sono finiti due bracconieri, arrestati dai carabinieri per aver cacciato ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperti Due Bracconieri Palosco