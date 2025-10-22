Scoperta centrale della droga in un garage a Campobasso blitz della polizia nel quartiere CEP

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane straniero arrestato e due persone denunciate a Campobasso: smantellata centrale di spaccio nel quartiere CEP. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Scoperta “centrale della droga” in un garage a Campobasso, blitz della polizia nel quartiere CEP - Un giovane straniero arrestato e due persone denunciate a Campobasso: smantellata centrale di spaccio nel quartiere CEP. Riporta virgilio.it

