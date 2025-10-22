Scoperta bomba sul nuovo fidanzato di Maria Elena Boschi | Zio potente ed ex famosa
“Zio potente ed ex famosa”. Scoperta bomba sul nuovo fidanzato di Maria Elena Boschi – La notizia che nessuno si aspettava (o forse sì, dai): Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno messo la parola fine alla loro love story che per cinque anni ha fatto impazzire le cronache rosa. L’ex ministra e il bel dottor-attore, sempre impeccabili nei selfie e negli eventi pubblici, si sono lasciati senza scene da soap opera. A confermare il tutto, una frase secca e senza appello: “Purtroppo sì”. Altro che colpi di scena, qui regna solo il silenzio. e un pizzico di eleganza che, diciamolo, non guasta mai. 🔗 Leggi su Tvzap.it
