Scontro Meloni-Schlein alla Camera Sul caso Ranucci getta fango sull’Italia La replica | Premier succube di Trump

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva esser un attacco alla premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre ma alla Camera dei Deputati è andato in scena un vero e proprio scontro tra la premier e la segretaria del Pd Elly Schlein. Prima, la frase della presidente del Consiglio: «Il segretario del principale partito di opposizione ha detto che in Italia sono a rischio la libertà e la democrazia a causa di un governo di estrema destra, e subdolamente lo ha accostato all’attentato al giornalista  Sigfrido Ranucci. Sono dichiarazioni gravissime, non perché il problema sia criticare il governo all’estero, ma perché questo vuol dire gettare fango e ombre sull’Italia, sulla qualità della sua democrazia». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

Scontro Meloni-Schlein alla Camera. «Sul caso Ranucci getta fango sull’Italia». La replica: «Premier succube di Trump» - Conte: «Ci risparmi le sue ignobili lezioni su Gaza: lei è complice nel silenzio di un governo genocida» ... Si legge su open.online

scontro meloni schlein cameraMeloni, "rissa" alla Camera con Conte e Schlein. La premier: "Segretaria Pd getta ombre sull'Italia” - Lei da tre anni ci racconta un film a colori ma da tre anni l'Italia è in bianco e nero". Secondo affaritaliani.it

scontro meloni schlein cameraDalla Manovra a Trump fino alla Palestina: Meloni va in Aula e si scatena lo scontro con le opposizioni - La premier attacca Schlein per le frasi al Congresso del Pse, mentre le opposizioni criticano la Manovra e la politica estera ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Meloni Schlein Camera