Scontro Meloni-Schlein alla Camera Sul caso Ranucci getta fango sull’Italia La replica | Premier succube di Trump

Doveva esser un attacco alla premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre ma alla Camera dei Deputati è andato in scena un vero e proprio scontro tra la premier e la segretaria del Pd Elly Schlein. Prima, la frase della presidente del Consiglio: «Il segretario del principale partito di opposizione ha detto che in Italia sono a rischio la libertà e la democrazia a causa di un governo di estrema destra, e subdolamente lo ha accostato all’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono dichiarazioni gravissime, non perché il problema sia criticare il governo all’estero, ma perché questo vuol dire gettare fango e ombre sull’Italia, sulla qualità della sua democrazia». 🔗 Leggi su Open.online