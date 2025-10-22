Scontro Meloni-Schlein alla Camera Sul caso Ranucci getta fango sull’Italia La replica | Premier succube di Trump
Doveva esser un attacco alla premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre ma alla Camera dei Deputati è andato in scena un vero e proprio scontro tra la premier e la segretaria del Pd Elly Schlein. Prima, la frase della presidente del Consiglio: «Il segretario del principale partito di opposizione ha detto che in Italia sono a rischio la libertà e la democrazia a causa di un governo di estrema destra, e subdolamente lo ha accostato all’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono dichiarazioni gravissime, non perché il problema sia criticare il governo all’estero, ma perché questo vuol dire gettare fango e ombre sull’Italia, sulla qualità della sua democrazia». 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Alessandro Di Battista. . Manovra finanziaria e scontro Meloni-Schlein sulla democrazia P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 24 ottobre ROMA. Alle 18.00 al Biondo Tevere (via Ostiense, 178) dialogherò su guerra, Pace e geopolitica con Nello - facebook.com Vai su Facebook
A #diMartedì, Pier Luigi Bersani ha commentato lo scontro politico tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. - X Vai su X
Scontro Meloni-Schlein alla Camera. «Sul caso Ranucci getta fango sull’Italia». La replica: «Premier succube di Trump» - Conte: «Ci risparmi le sue ignobili lezioni su Gaza: lei è complice nel silenzio di un governo genocida» ... Si legge su open.online
Meloni, "rissa" alla Camera con Conte e Schlein. La premier: "Segretaria Pd getta ombre sull'Italia” - Lei da tre anni ci racconta un film a colori ma da tre anni l'Italia è in bianco e nero". Secondo affaritaliani.it
Dalla Manovra a Trump fino alla Palestina: Meloni va in Aula e si scatena lo scontro con le opposizioni - La premier attacca Schlein per le frasi al Congresso del Pse, mentre le opposizioni criticano la Manovra e la politica estera ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it