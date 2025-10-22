Scontro Leclerc-Hamilton | nervi tesi al box Ferrari

In casa Ferrari la tensione è ormai palpabile: dopo una stagione deludente, a far rumore stavolta è lo scontro tra Leclerc e Lewis Hamilton. La Formula 1 non perdona. È un mondo in cui i risultati contano più delle parole, e in cui la pressione può diventare un nemico subdolo. Lo sa bene la Ferrari, che anche quest’anno ha vissuto una stagione di alti e bassi, più bassi che alti, con poche soddisfazioni e tante polemiche interne. La Rossa non riesce a ritrovare quella competitività che un tempo la rendeva temuta da tutti, e il malumore cresce. I tifosi iniziano a perdere la pazienza, e all’interno del team di Maranello le scintille non mancano. 🔗 Leggi su Sportface.it

