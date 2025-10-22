L’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati, in risposta alle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo, ha toccato un nervo scoperto nel dibattito economico e politico italiano: l’origine dei notevoli dividendi bancari e il loro presunto legame con l’insufficienza di risorse per la legge di bilancio. La premier ha replicato al deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, che aveva sollevato la questione degli extra-profitti bancari a fronte della scarsità di fondi governativi. L’analisi della premier sui dividendi bancari. Meloni, pur ammettendo in linea di principio la possibilità che gli istituti di credito abbiano collezionato ingenti dividendi, e che le risorse per la manovra finanziaria non siano sufficienti, ha voluto ribaltare la prospettiva, spostando l’attenzione sulle cause di tale benessere bancario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro in Aula: Meloni replica al M5s, “I dividendi delle banche? Colpa del superbonus!”