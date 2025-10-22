Scontro frontale tra due autobus durante un sorpasso almeno 63 morti in Uganda

Almeno 63 persone sono morte in un terribile incidente sulla Kampala–Gulu, in Uganda. Due autobus si sono scontrati frontalmente durante un sorpasso azzardato, coinvolgendo altri veicoli. La polizia parla di una delle peggiori tragedie stradali degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

++ Tragico scontro frontale tra un pullman e un'auto: le vittime avevano 37, 28 e 44 anni ++ - facebook.com Vai su Facebook

Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), scontro frontale fra bus e auto: tre morti #incidenteoggi #21ottobre #gioiosaionica - X Vai su X

Schianto devastante sulla Jonio-Tirreno: tre morti nello scontro frontale tra un’auto e un pullman - Tre persone sono morte in un violento incidente lungo la strada statale 682 Jonio- Riporta fanpage.it

Tragico incidente a Gioiosa Ionica: chi erano le vittime dello scontro tra auto e pullman - Tirreno, nel territorio di Gioiosa Ionica, è costato la vita a tre persone di Serra San Bruno. Secondo notizie.it

Reggio Calabria, scontro frontale tra bus e auto a Gioiosa Jonica: tre morti - Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di martedì lungo la Strada Statale 682 'Jonio- Segnala msn.com