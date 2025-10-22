Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra la giornalista di Libero, Brunella Bolloli, e il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari. Il tema del dibattito è l’immobilismo della sinistra dinanzi alla destra e il crescente astensionismo. “ O la sinistra riesce a dimostrare che è possibile una società più giusta, non a parole ma governando – osserva Montanari – oppure rischia di essere poco credibile. Il progetto della destra, che purtroppo è un progetto di odio e di imprenditoria della paura, poi è più facile da attuare perché si adegua al mondo così com’è. La sinistra dovrebbe avere l’aspirazione a cambiarlo in meglio e se non lo fa, quando è all’opposizione, è difficile che qualcuno le creda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scontro Bolloli-Montanari su La7. "Le piazze più violente sono quelle di sinistra". "Ha visto gli ultras neofascisti?"