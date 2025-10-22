Scontri sull' A2 tra tifosi arriva il divieto di trasferte

Il Ministero dell’Interno, con decreto firmato dal Ministro Matteo Piantedosi, ha disposto un divieto di trasferte di tre mesi per le tifoserie di Casertana e Catania, dopo i gravi scontri avvenuti sulla Salerno-Reggio Calabria due settimane fa.I fattiSecondo quanto previsto dal provvedimento, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

«Scontri e feriti? Barbarie di chi gioca all’anarchismo»: l'ambasciatore di Israele Jonathan Peled sulle violenze dopo i cortei - facebook.com Vai su Facebook

Scontri tra ultrà sull'autostrada A2, circolazione bloccata per alcuni minuti https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/scontri-tra-ultra-sullautostrada-a2-circolazione-bloccata-per-alcuni-minuti-58ad5202-1234-4659-af8e-3556d11d96a1.html?wt_mc=2.www.t - X Vai su X

Catania, arriva lo stop alle trasferte dei tifosi per tre mesi - Il ministero ha deciso di vietare gli spostamenti dei tifosi rossazzurri almeno fino a metà gennaio. Da meridionews.it

Stop di 3 mesi ai tifosi del Catania: niente trasferte dopo gli scontri - Un provvedimento che era nell’aria da giorni ma del quale non si conoscevano ... Scrive livesicilia.it

Scontri tra tifosi di Casertana e Catania sull’A2: indagini in corso - Secondo le prime ricostruzioni, un centinaio di sostenitori avrebbe invaso le carreggiate, dando vita a un violento lancio di pietre e fumogeni. Si legge su agro24.it