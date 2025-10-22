Scontri sull' A2 tra tifosi arriva il divieto di trasferte

Il Ministero dell’Interno, con decreto firmato dal Ministro Matteo Piantedosi, ha disposto un divieto di trasferte di tre mesi per le tifoserie di Casertana e Catania, dopo i gravi scontri avvenuti sulla Salerno-Reggio Calabria due settimane fa.I fattiSecondo quanto previsto dal provvedimento, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

