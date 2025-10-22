scontri prima di pisa verona stop di tre mesi alle trasferte per entrambe le tifoserie

I tifosi del Pisa e del Verona non potranno seguire le rispettive squadre in trasferta per i prossimi tre mesi. Questa la decisione, come riporta La Nazione, presa direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo anche il confronto e la relazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento arriva dopo gli scontri tra ultras pisani e veronesi a Pisa, prima della gara con l’Hellas Verona. La misura entrerà in vigore già dal 24 ottobre, per la trasferta del Pisa a San Siro per la gara contro il Milan. Il tutto è accaduto prima della sfida giocata sabato 18 ottobre, alle ore 15:00, a Pisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

