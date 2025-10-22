Scontri Pisa Verona stangata in arrivo | presa una decisione molto dura per entrambe le tifoserie I dettagli e quando sarà comunicata la scelta
Scontri Pisa Verona prima del match: stop di 3 mesi alle trasferte per le tifoserie. Nelle prossime ore dovrebbe essere comunicata la decisione Dopo il turbolento pre-partita di Pisa Verona, arrivano le prime conseguenze ufficiali per le tifoserie coinvolte. Secondo quanto riportato da La Nazione, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in accordo con l’Osservatorio Nazionale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dalle gioie di Fabregas fino agli scontri di Pisa-Verona, i voti alla settimana calcistica di Paolo Marcacci! #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
I poliziotti delle #Digos delle questure di Pisa, Verona e Trento hanno arrestato cinque ultras dopo gli scontri avvenuti prima di Pisa - Verona. https://poliziadistato.it/articolo/153068f64503b9557100295399… #essercisempre #20ottobre - X Vai su X