22 ott 2025

Scontri Pisa Verona prima del match: stop di 3 mesi alle trasferte per le tifoserie. Nelle prossime ore dovrebbe essere comunicata la decisione Dopo il turbolento pre-partita di Pisa Verona, arrivano le prime conseguenze ufficiali per le tifoserie coinvolte. Secondo quanto riportato da La Nazione, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in accordo con l’Osservatorio Nazionale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Scontri Pisa Verona, stangata in arrivo: presa una decisione molto dura per entrambe le tifoserie. I dettagli e quando sarà comunicata la scelta

