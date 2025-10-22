Scontri in via Piave la decisione | trasferte vietate per tre mesi ai tifosi nerazzurri

Trasferte vietate per tre mesi per i tifosi di Pisa ed Hellas Verona. Lo riporta La Nazione, spiegando che la decisione èstata presa direttamente dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo il confronto e la relazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

