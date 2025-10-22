Scontri in via Piave la decisione | trasferte vietate per tre mesi ai tifosi nerazzurri

Trasferte vietate per tre mesi per i tifosi di Pisa ed Hellas Verona. Lo riporta La Nazione, spiegando che la decisione èstata presa direttamente dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo il confronto e la relazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Lo stop alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scontri di via Piave, politica unita sulle colpe Dopo gli scontri di via Piave, dure prese di posizione di Bruni (Pd), Vouk (Pisa al Centro) e di Potere al Popolo, “Fallimento dell’ordine pubblico. Le autorità hanno premesso ai tifosi di arrivare nel cuore del quartier - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tifosi in via Piave, il sindaco Conti: "Pisa deve essere tutelata, serve ripensare i servizi di sicurezza" https://ift.tt/VR5WgLZ https://ift.tt/Od6m5J8 - X Vai su X

Scontri ultras a Pisa, timori per la sfida con la Lazio. Il questore: “Riadegueremo i servizi” - Barilaro: “Non c’erano informazioni rispetto al fatto che tifosi arrivassero in treno”. msn.com scrive

Un sabato di violenza: scontri tra ultras, i video dei turisti dalla Torre di Pisa - Usati bastoni, caschi, mazze e lanciate bombe carte e fumogeni. Come scrive msn.com

Scontri tra gli ultras del Pisa e del Verona prima della partita: bombe carta, bastoni e mazze - Nei video che circolano sui social, si notano un uomo finito a terra, ferito, e diverse persone costrette a rifugiarsi in fretta e furia nei negozi lungo la strada. Segnala corrierefiorentino.corriere.it