Sconti e agevolazioni docenti e ATA | dal viaggio in treno all’assicurazione sanitaria dagli alimentari all’abbigliamento Il dettaglio

In una apposita sezione del sito del Ministero il personale docente, Ata, educatori e dirigenti può già usufruire dal 2023 di agevolazioni finanziarie per l'acquisto di alcuni beni e servizi. Il Ministero si sta attivando per estendere I benefici anche ad altri settori. Il dettaglio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

