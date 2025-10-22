Sconfitta a Pinerolo per i Waves Padova Hockey
Nella sfida di campionato di domenica 18 ottobre, valida per la IHL Division 1, lo Storm Pinerolo ha superato il Waves Padova Hockey con il punteggio di 5–2. Entrambe le formazioni hanno dato prova di carattere e preparazione tecnica, giocando un match combattuto ad alta intensità.Il Padova ha.
