Scomparso da questa mattina | in Brianza si cerca Antonio Rignanese
Sono le 10.30 quando Antonio Rignanese, un uomo di 85 anni residente a Nova Milanese esce di casa nei pressi del mercato. Da quel momento non ha più fatto ritorno a casa.L'annuncio sui social A denunciare la sua scomparsa sulla pagina Facebook di “Sei di Nova Milanese se” sono i famigliari. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
