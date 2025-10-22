Sclerosi multipla in Toscana 6.000 pazienti e 220 nuovi casi l' anno
Firenze, 22 ottobre 2025 – “Oggi possiamo contare su farmaci sempre più efficaci e innovativi, che impediscono al paziente di diventare disabile, ma dobbiamo usarli in modo appropriato e precoce, mantenendo un’etica professionale e la sostenibilità economica del sistema sanitario”. A dirlo è stata Maria Letizia Bartolozzi, neurologa dell’ Unità Operativa Complessa di Neurologia di Empoli (Ausl Toscana Centro), intervenuta al Forum Leopolda Salute organizzato da Koncept a Firenze, durante uno dei panel dedicati alle malattie croniche e neurodegenerative. “La sostenibilità della sanità – ha spiegato Bartolozzi – non può essere vista solo in termini di spesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ragazzi che affrontano la sclerosi multipla. La diagnosi è più comune negli adulti, eppure la sclerosi multipla può esordire anche nei bambini e negli adolescenti, coinvolgendo oltre ai genitori amici, parenti e compagni di scuola. E' la SM Pediatrica. Aisha, Ale - facebook.com Vai su Facebook
Martedì $21ottobre siamo al Forum Leopolda Salute a $Firenze per parlare di $sclerosimultipla e della nostra agenda strategica per una Sanità centrata sulla persona. ? 21/10, ore 10.30-12.30 Firenze, Stazione Leopolda, Viale Fratelli Rosselli 5 info: 0 - X Vai su X
