Firenze, 22 ottobre 2025 – "Oggi possiamo contare su farmaci sempre più efficaci e innovativi, che impediscono al paziente di diventare disabile, ma dobbiamo usarli in modo appropriato e precoce, mantenendo un'etica professionale e la sostenibilità economica del sistema sanitario". A dirlo è stata Maria Letizia Bartolozzi, neurologa dell' Unità Operativa Complessa di Neurologia di Empoli (Ausl Toscana Centro), intervenuta al Forum Leopolda Salute organizzato da Koncept a Firenze, durante uno dei panel dedicati alle malattie croniche e neurodegenerative. "La sostenibilità della sanità – ha spiegato Bartolozzi – non può essere vista solo in termini di spesa.

© Lanazione.it - Sclerosi multipla, “in Toscana 6.000 pazienti e 220 nuovi casi l'anno”