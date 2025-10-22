Scippa una donna del portafogli poi fugge in bici

Scippata in un istante da un uomo in bici. È quanto è successo nel primo pomeriggio di oggi, 22 ottobre, a Pasian di Prato: a farne le spese una donna del ‘47 residente nel comune che passeggiava per via Roma, nel pieno centro e e non lontano dal municipio. Erano circa le 12 e 30 quando le si è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

