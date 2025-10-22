Sciopero studenti il 14 novembre | manifestazioni in oltre 30 città

L’Unione degli Studenti ha annunciato per il 14 novembre una giornata di sciopero e manifestazioni studentesche, con iniziative già previste in più di trenta città. Alla base della protesta, una piattaforma politica articolata in sei punti: didattica e valutazione; diritto allo studio; edilizia scolastica; rappresentanza studentesca; transfemminismo e benessere psicologico; rapporto tra scuola e lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it