Sciopero per Flotilla | il garante apre un procedimento sull’agitazione del 3 ottobre Delirante nota dell’Usb
Colpo di scena, qualcuno dovrà rispondere dello sciopero generale del 3 ottobre scorso. Quello proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna. Fu una mobilitazione generale in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana. Lo fa sapere la Commissione di garanzia sugli scioperi che ha deliberato l ’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali che lo hanno indetto. In una nota il Garante ricorda di aver già segnalato ai proclamanti, alla vigilia dello sciopero, l a violazione dell’obbligo legale di preavviso ritenendo non fondato il richiamo all’articolo della legge 146 del 1990. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
