Sciopero nazionale del comparto Scuola il 4 novembre

È stato indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata di martedì 4 novembre 2025, che coinvolgerà il personale scolastico e universitario. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

