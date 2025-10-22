Sciopero in corsia il mondo della sanità incrocia le braccia per 24 ore | i dettagli

Ferraratoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La direzione generale delle Aziende Sanitarie ferraresi comunica ventiquattro ore di sciopero. Il mondo della sanità, infatti, incrocerà le braccia dalle 7 di lunedì 27 ottobre fino allo stesso orario di martedì 28.Lo sciopero, proclamato dalla sigla ‘Fials Ferrara, riguarda l’area contrattuale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

