Sciopero del 3 ottobre il Garante apre un procedimento contro i sindacati

La Commissione di garanzia sugli scioperi, con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre - proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana - ha deliberato l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

