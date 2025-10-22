Scioperano i tassisti | Tra abusivi Ncc e concorrenza sleale è una situazione insostenibile
Dalle 8 alle 22 di domani i tassisti napoletani incroceranno le braccia per protestare contro una situazione in città definita "ormai insostenibile". Lo sciopero, indetto dalle principali sigle sindacali della categoria, prevede comunque la garanzia dei servizi essenziali, tra cui quelli per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
#Napoli Domani, 23 ottobre, i tassisti di Napoli sciopereranno dalle 8 alle 22 per denunciare una situazione ritenuta ormai insostenibile. In una nota, le sigle sindacali spiegano che la protesta vuole tutelare non solo la categoria, ma anche gli utenti, vittime di i - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, giovedì lo sciopero dei tassisti: “Piano traffico e lotta agli abusivi” - X Vai su X
Domani a Napoli tassisti in sciopero, 'difendiamo categoria' - "Domani 23 ottobre saremo in sciopero dalle 8 alle 22 per denunciare una situazione ormai insostenibile: ci scusiamo con i cittadini per i disagi che la nostra protesta potrà causare, ma lo facciamo p ... Segnala ansa.it
Napoli, sciopero dei taxi giovedì 23 ottobre: “Stop abusivi e corsie preferenziali occupate” - I sindacati dei tassisti hanno proclamato uno sciopero per giovedì 23 ottobre. Secondo fanpage.it
