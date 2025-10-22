Scintille fra giunta e opposizione | Poca sicurezza sindaca ferma | Sbagliato stiamo lavorando

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione crescente a Scansano sul tema della sicurezza e del decoro urbano, con un acceso botta e risposta tra il Circolo Fratelli d’Italia e il Comune guidato dalla sindaca Maria Bice Ginesi (nella foto). Fdl ha criticato l’Amministrazione per quella che definisce una "gravissima inerzia" davanti al peggioramento delle condizioni del centro storico, citando un esposto firmato da numerosi cittadini. "Vandalismo sistematico, minacce, disturbo della quiete pubblica, sporcizia e rischio igienico-sanitario causato dalla proliferazione dei piccioni – afferma FdI – sono problemi gravi e sotto gli occhi di tutti, ma la Giunta continua a restare immobile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

scintille fra giunta e opposizione poca sicurezza sindaca ferma sbagliato stiamo lavorando

© Lanazione.it - Scintille fra giunta e opposizione: "Poca sicurezza, sindaca ferma": "Sbagliato, stiamo lavorando"

Altre letture consigliate

scintille giunta opposizione pocaScintille fra giunta e opposizione: "Poca sicurezza, sindaca ferma": "Sbagliato, stiamo lavorando" - Ceriola: "Abbiamo fatto incontri con i cittadini, ma probabilmente chi critica non c’era". Secondo lanazione.it

scintille giunta opposizione pocaRegione Piemonte, assessori assenti? In aula arrivano i sottosegretari: la mossa della giunta Cirio fa infuriare l’opposizione - Approvata una modifica al regolamento del Consiglio: i sottosegretari potranno intervenire in aula al posto degli assessori. Scrive torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Scintille Giunta Opposizione Poca