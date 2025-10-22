Scintille fra giunta e opposizione | Poca sicurezza sindaca ferma | Sbagliato stiamo lavorando

Tensione crescente a Scansano sul tema della sicurezza e del decoro urbano, con un acceso botta e risposta tra il Circolo Fratelli d’Italia e il Comune guidato dalla sindaca Maria Bice Ginesi (nella foto). Fdl ha criticato l’Amministrazione per quella che definisce una "gravissima inerzia" davanti al peggioramento delle condizioni del centro storico, citando un esposto firmato da numerosi cittadini. "Vandalismo sistematico, minacce, disturbo della quiete pubblica, sporcizia e rischio igienico-sanitario causato dalla proliferazione dei piccioni – afferma FdI – sono problemi gravi e sotto gli occhi di tutti, ma la Giunta continua a restare immobile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

