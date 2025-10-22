Scintille fra giunta e opposizione | Poca sicurezza sindaca ferma | Sbagliato stiamo lavorando
Tensione crescente a Scansano sul tema della sicurezza e del decoro urbano, con un acceso botta e risposta tra il Circolo Fratelli d’Italia e il Comune guidato dalla sindaca Maria Bice Ginesi (nella foto). Fdl ha criticato l’Amministrazione per quella che definisce una "gravissima inerzia" davanti al peggioramento delle condizioni del centro storico, citando un esposto firmato da numerosi cittadini. "Vandalismo sistematico, minacce, disturbo della quiete pubblica, sporcizia e rischio igienico-sanitario causato dalla proliferazione dei piccioni – afferma FdI – sono problemi gravi e sotto gli occhi di tutti, ma la Giunta continua a restare immobile". 🔗 Leggi su Lanazione.it
19/10/25.Atteso in settimana vertice di maggioranza col sindaco Armelao a Chioggia, dopo le dimissioni dell'ass. M.Rosa B.Chio e il ritiro dell'appoggio da parte di Energia civica. Stecco(M5S)ritiene che questo partito ha bloccato la giunta anziché promuovere - X Vai su X
18/10/25.Altra crisi di giunta a Chioggia dove l'ass.M.Rosa B.Chio rassegna le dimissioni ritenendo che non si proceda come previsto sui problemi più importanti causa incomprensioni con la Lega:Energia civica toglie l'appoggio ad Armelao che dovrà trovare - facebook.com Vai su Facebook
Scintille fra giunta e opposizione: "Poca sicurezza, sindaca ferma": "Sbagliato, stiamo lavorando" - Ceriola: "Abbiamo fatto incontri con i cittadini, ma probabilmente chi critica non c’era". Secondo lanazione.it
Regione Piemonte, assessori assenti? In aula arrivano i sottosegretari: la mossa della giunta Cirio fa infuriare l’opposizione - Approvata una modifica al regolamento del Consiglio: i sottosegretari potranno intervenire in aula al posto degli assessori. Scrive torino.corriere.it