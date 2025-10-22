Scienziati e imprenditori chiedono di fermare lo sviluppo della superintelligenza artificiale

Il 22 ottobre più di settecento persone tra scienziati, politici, imprenditori e celebrità hanno chiesto di fermare lo sviluppo di un’intelligenza artificiale (ia) in grado di superare le capacità umane, denunciando i rischi per l’umanità. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Scienziati e imprenditori chiedono di fermare lo sviluppo della superintelligenza artificiale

