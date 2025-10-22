Scienziati e imprenditori chiedono di fermare lo sviluppo della super ia

Il 22 ottobre più di settecento persone tra scienziati, politici, imprenditori e celebrità hanno chiesto di fermare lo sviluppo di un’intelligenza artificiale (ia) in grado di superare le capacità umane, denunciando i rischi per l’umanità. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

scienziati imprenditori chiedono fermareScienziati e imprenditori chiedono di fermare lo sviluppo della superintelligenza artificiale - Il 22 ottobre più di settecento persone tra scienziati, politici, imprenditori e celebrità hanno chiesto di fermare lo sviluppo di un’intelligenza artificiale (ia) in grado di superare le capacità uma ... Segnala internazionale.it

scienziati imprenditori chiedono fermare"L'intelligenza artificiale capace di superare le capacità umane è un rischio per l'umanità". Le firme di 700 scienziati: fermatevi - L'appello di personalità politiche, imprenditori e premi Nobel. Scrive affaritaliani.it

scienziati imprenditori chiedono fermareSteve Bannon, Meghan Markle con Harry, Hinton, Bengio: quasi in mille chiedono di vietare la «superintelligenza artificiale» - Scienziati, personalità politiche (anche della desta americana) e imprenditori tech hanno firmato un appello per bloccare lo sviluppo dell'AI capace di superare le abilità umane ... Secondo msn.com

