Sci infortunio choc per Marta Bassino | frattura della tibia dice addio alle Olimpiadi

Bruttissime notizie per la Nazionale di sci alpino che, da questo weekend, comincerà la stagione con i due classici giganti di Sölden: Marta Bassino si è fratturata il piatto tibiale sinistro durante un allenamento e salterà quindi con molta probabilità anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Una grossa perdita per lo sci italiano: Bassino è infatti vincitrice di due titoli iridati e della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021, nonché una delle sciatrici su cui l’Italia puntava maggiormente alle prossime Olimpiadi. A comunicarlo è stata la Fisi con una nota ufficiale. “Marta Bassino è rimasta vittima di una caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile che si sta svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre di apertura della Coppa del mondo”, comincia la nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

