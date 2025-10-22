Sci infortunio choc per Marta Bassino | frattura della tibia dice addio alle Olimpiadi
Bruttissime notizie per la Nazionale di sci alpino che, da questo weekend, comincerà la stagione con i due classici giganti di Sölden: Marta Bassino si è fratturata il piatto tibiale sinistro durante un allenamento e salterà quindi con molta probabilità anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Una grossa perdita per lo sci italiano: Bassino è infatti vincitrice di due titoli iridati e della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021, nonché una delle sciatrici su cui l’Italia puntava maggiormente alle prossime Olimpiadi. A comunicarlo è stata la Fisi con una nota ufficiale. “Marta Bassino è rimasta vittima di una caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile che si sta svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre di apertura della Coppa del mondo”, comincia la nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Samuel Asamoah, infortunio choc in Cina: rottura del collo e rischio paralisi #SkySport - X Vai su X
Infortunio choc per Alcaraz: è croll..Altro... - facebook.com Vai su Facebook
Sci, infortunio per Marta Bassino: frattura del piatto tibiale dopo una caduta in allenamento - La gigantista azzurra stava si stava preparando in Val Senales per l'apertura della Coppa del Mondo a Soelden: sarà operata nelle prossime ore ... Lo riporta corrieredellosport.it
Sci, infortunio Marta Bassino: frattura del piatto tibiale sinistro durante un allenamento - Leggi su Sky Sport l'articolo Sci, infortunio Marta Bassino: frattura del piatto tibiale sinistro durante un allenamento ... Scrive sport.sky.it
Infortunio per Marta Bassino, pessime notizie a pochi giorni dal primo gigante della stagione: la 29enne trasportata in ospedale - Brutte notizie per lo sci azzurro proprio a poche ore dall'inizio della stagione invernale che scatterà nel weekend a Soelden con le prime prove di Coppa del mondo. Secondo ildolomiti.it