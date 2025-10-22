sci alpino marta bassino spera in una rinascita dopo il cambio di materiali

Il gigante di Soelden è sempre una gara particolare, anche perchè la stagione di Coppa del Mondo parte realmente qualche settimana dopo, ma è comunque un test molto importante per capire se il lavoro dell’estate ha funzionato o se c’è bisogno di correre ai ripari e sistemare la situazione. Sicuramente per Marta Bassino è una gara significativa, visto che la piemontese arriva da un periodo di grandi cambiamenti, che hanno segnato una rinascita sportiva per la nativa di Cuneo, che si affaccia al cancelletto di partenza con nuova ambizioni. Bassino ha deciso di lasciare Salomon quest’estate e passare ad Head. 🔗 Leggi su Oasport.it

