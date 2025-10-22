Sci alpino l’Italia perde anche Marta Bassino | gli aggiornamenti sull’infortunio
AGGIORNAMENTO ORE 19.03. La FISI fa sapere che l’operazione dell’azzurra si svolgerà già in serata: “ Marta Bassino verrà operata in serata alla clinica “La Madonnina” di Milano, non prima delle ore 21.00, dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI “. AGGIORNAMENTO ORE 15.58. In merito all’ infortunio di Marta Bassino, la FISI fa sapere quanto segue: “ La TAC effettuata non ha dato ulteriori indicazioni, confermata la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra. Marta Bassino raggiungera’ nelle prossime ore la clinica “La Madonnina” di Milano, dove verra’ operata in tarda serata o nella mattinata di domani dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI “. 🔗 Leggi su Oasport.it
