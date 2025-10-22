Sci alpino l’Italia perde anche Marta Bassino | caduta e infortunio in Val Senales

Sembra veramente stregata la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di sci alpino verso la stagione olimpica di Milano Cortina 2026. Dopo i gravi infortuni rimediati da Federica Brignone (alle prese con un disperato tentativo di recupero) e Marta Rossetti (già fuori dai Giochi), l’Italia perde purtroppo anche Marta Bassino a pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo. La 29enne cuneese è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento sulle nevi della Val Senales in preparazione del debutto stagionale previsto sabato 25 ottobre nel gigante di Sölden. Come riporta il comunicato della FISI, Bassino è scivolata nel secondo giro della mattinata mentre stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler. 🔗 Leggi su Oasport.it

