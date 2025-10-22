Sci Alpino infortunio per Marta Bassino | l’Azzurra si frattura la tibia in allenamento
Infortunio per la sciatrice azzurra Marta Bassino. Nel corso dell’allenamento della squadra femminile, che si sta svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre di apertura della Coppa del mondo, la ventinovenne piemontese del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata, è caduta mentre stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler. Immediatamente assistita dalla Commissione Medica Fisi, si è recata all’ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
