Schlein | incoerenza Meloni ormai conclamata è il tempo della verità

Ildenaro.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 ott. (askanews) – Per Giorgia Meloni è “il tempo della verità”, secondo la leader Pd Elly Schlein. Parlando in aula alla Camera la segretaria democratica si è rivolta alla premier: “Ora è il tempo della verità, presidente. Lasciamo alle spalle i monologhi sui social e anche Tele-Meloni, lasciamo alle spalle i video alla pompa di benzina in cui prometteva l’abolizione delle accise. Volevate abolire la Fornero e state ritardando la pensione al 99% dei lavoratori. La sua incoerenza ormai è conclamata”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

