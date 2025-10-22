Schlein a Meloni | non decide lei cosa dice l’opposizione

Roma, 22 ott. (askanews) – “Presidente, so dove mi aspetta, ma non decide lei cosa dice l’opposizione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, intervenendo in aula alla Camera, rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni. “Lei oggi festeggia tre anni del suo governo, ma gli italiani non hanno niente da festeggiare. I salari reali si sono abbassati di 7 punti dal 2021, il dato peggiore tra i paesi europei. La pressione fiscale invece è ai massimi dal 2020, non avete abbassato le tasse”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

