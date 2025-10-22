Schlein a Meloni | non decide lei cosa dice l’opposizione

Roma, 22 ott. (askanews) – “Presidente, so dove mi aspetta, ma non decide lei cosa dice l’opposizione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, intervenendo in aula alla Camera, rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni. “Lei oggi festeggia tre anni del suo governo, ma gli italiani non hanno niente da festeggiare. I salari reali si sono abbassati di 7 punti dal 2021, il dato peggiore tra i paesi europei. La pressione fiscale invece è ai massimi dal 2020, non avete abbassato le tasse”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meloni: «Su Ranucci fango da Schlein, getta ombre sull'Italia» - facebook.com Vai su Facebook

Schlein contro Meloni, il commento di Antonio Padellaro a #diMartedì: "Stiamo importando la peggiore comunicazione trumpiana". - X Vai su X

Schlein a Meloni, non decide lei cosa dice l'opposizione - "So dove mi aspetta ma non decide lei cosa dice l'opposizione. Lo riporta msn.com

**Governo: Schlein a Meloni, 'non decide lei cosa dice l'opposizione'** - Elly Schlein inizia così l'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni. Da iltempo.it

Meloni: no a truppe in Ucraina e green deal. E in aula smaschera Schlein e Conte - Sostegno a Kiev "fermo e determinato" fino al raggiungimento di una pace "giusta". Riporta iltempo.it