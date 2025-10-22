Schignano racconta il suo Carnevale con una mostra fotografica permanente
Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 17.00, nella Società Operaia di Retegno – Schignano, sarà inaugurata la mostra fotografica permanente “Il Carnevale di Schignano e il Sentiero delle Espressioni”, curata dal gruppo Foto Idea di San Fedele.L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Vi aspettiamo, domenica 26 ottobre 2025, alle ore 17:00, nella Sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Retegno - Schignano. Vai su Facebook