Schignano racconta il suo Carnevale con una mostra fotografica permanente

Quicomo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 17.00, nella Società Operaia di Retegno – Schignano, sarà inaugurata la mostra fotografica permanente “Il Carnevale di Schignano e il Sentiero delle Espressioni”, curata dal gruppo Foto Idea di San Fedele.L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Schignano Racconta Suo Carnevale