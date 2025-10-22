Schifani dalla Cassazione la parola fine al rapporto Berlusconi-mafia

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La verità trova sempre la sua strada. La sentenza della Corte di Cassazione che esclude ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra mette la parola fine a una vicenda lunga e dolorosa ». Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, su Facebook, dopo la decisione della Cassazione che aveva respinto il ricorso presentato dalla procura generale per la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

schifani dalla cassazione la parola fine al rapporto berlusconi mafia

© Feedpress.me - Schifani, dalla Cassazione la parola fine al rapporto Berlusconi-mafia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

schifani cassazione parola fineSchifani: “Dalla Cassazione parola fine al rapporto Berlusconi-mafia” - La sentenza della Corte di Cassazione che esclude ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra mette la parola fine a una vicenda lunga e ... Secondo ilsicilia.it

Nessun legame fra mafia, Berlusconi e Dell’Utri, Schifani: “Sentenza Cassazione ristabilisce verità” - Con una sentenza registrata ieri la Corte di Cassazione ha messo la parola fine ad uno dei filoni di questa inchiesta escludendo che ci sia mai stato un rapporto diretto. Da blogsicilia.it

schifani cassazione parola fineSchifani: “Sentenza della Cassazione esclude ogni legame tra Berlusconi e Cosa nostra” - La sentenza della Corte di Cassazione che esclude ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra mette la parola fine a una vicenda lunga e ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schifani Cassazione Parola Fine