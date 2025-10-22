Schianto frontale fra due auto muore un bambino | tragedia a Granarolo

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente in serata nella frazione di Lovoleto. Il bimbo, sette anni, era in macchina con il padre. Feriti l’altro conducente e un centauro che è rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

schianto frontale fra due auto muore un bambino tragedia a granarolo

© Repubblica.it - Schianto frontale fra due auto, muore un bambino: tragedia a Granarolo

