Schianto frontale fra due auto muore un bambino | tragedia a Granarolo
L’incidente in serata nella frazione di Lovoleto. Il bimbo, sette anni, era in macchina con il padre. Feriti l’altro conducente e un centauro che è rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
