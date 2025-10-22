Schianto all' alba | una ragazza finisce in ospedale

Arezzonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, mercoledì 22 ottobre, si è verificato un incidente stradale in Valdichiana. Una donna è rimasta ferita.Intorno alle 6,45 è stato attivato il servizio di emergenza 118 Asl Toscana Sud Est a Foiano della Chiana, a seguito del sinistro, avvenuto sulla strada provinciale 13 Cassia e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

schianto alba ragazza finisceTragedia terribile, tre ventenni muoiono all'alba in un terribile schianto. Mamma ricoverata in stato di shock. Un ragazzo quasi illeso - Uno schianto terribile, tre giovani morti praticamente sul colpo, uno ferito e un quinto rimasto illeso. Da ildolomiti.it

schianto alba ragazza finisceAuto finisce fuori strada all’alba e scivola nella scarpata. Morto un ragazzo di 28 anni - 15 in località Taccoli, a San Severino Marche, a seguito di un incidente stradale per un’autovettura finita fuori strada e ... Riporta lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Alba Ragazza Finisce