Schiaffetti e bastonate | doppio colpo di Salvini a Vannacci e ai governatori del Nord
Un colpo a destra e uno al centro. Dopo giorni di silenzio, in una sola giornata, Matteo Salvini assesta uno “schiaffetto” a Roberto Vannacci e gela le ambizioni dei governatori leghisti del Nord. Martedì in mattinata riconosce l’esito deludente delle Regionali toscane (4,8 per cento), prima campagna coordinata dall’ex generale, parlando di «errori commessi da una squadra e non solo da un singolo». «Tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Sì, io in primis», ammette, caricando su di sé parte della sconfitta. Un via libera al ‘ processo ’ a Vannacci? Per la verità no. «Stiamo lavorando per crescere ancora, gli unici conti che mi interessano sono quelli della legge di bilancio e quelli che le banche metteranno a disposizione per la crescita del Paese», taglia corto l’ex capitano. 🔗 Leggi su Lettera43.it
