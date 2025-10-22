Assalto al pullman del Pistoia. Domattina udienza di convalida del fermo dei tre indagati per l'omicidio di Raffaele Marianella, l'autista di 65 anni colpito a morte da una pietra lanciata domenica dagli ultrà reatini dopo la partita di pallacanestro di A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket. Restano in carcere Alessandro Barberini, 53 anni, Kevin Pellecchia, 20 anni, Manuel Fortuna, 31 anni. Omicidio volontario in concorso, danneggiamento aggravato e lesioni gravi le accuse. Tutti e tre nullafacenti, simpatizzanti di estrema destra, con foto di Mussolini nei profili social e noti alla Digos per una serie di manifestazioni locali contro gli immigrati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schedati, disoccupati e con il mito del Duce: i tre ultrà-killer incastrati dagli altri tifosi