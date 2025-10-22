Scanzi | Segnare il canestro della vittoria è un’emozione unica

Tempo di lettura: 2 minuti L’ultimo tiro, quello che ha regalato la vittoria alla Scandone Avellino, è stato un momento di pura emozione per Andrea Scanzi, guardiaala biancoverde, protagonista assoluto della serata: “È stato molto bello poter segnare il canestro della vittoria — racconta —. Sono cose che nell’arco di una carriera non capitano spesso, e girarsi verso il pubblico per vedere la gioia dei tifosi è un’emozione incredibile. Momenti così restano per sempre”. Consapevole del proprio valore, Scanzi spiega di avere grande fiducia nei propri mezzi: “Io sono convinto delle mie possibilità, mi aspetto sempre di incidere, anche senza statistiche eclatanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

