Scanzi | Segnare il canestro della vittoria è un’emozione unica
Tempo di lettura: 2 minuti L’ultimo tiro, quello che ha regalato la vittoria alla Scandone Avellino, è stato un momento di pura emozione per Andrea Scanzi, guardiaala biancoverde, protagonista assoluto della serata: “È stato molto bello poter segnare il canestro della vittoria — racconta —. Sono cose che nell’arco di una carriera non capitano spesso, e girarsi verso il pubblico per vedere la gioia dei tifosi è un’emozione incredibile. Momenti così restano per sempre”. Consapevole del proprio valore, Scanzi spiega di avere grande fiducia nei propri mezzi: “Io sono convinto delle mie possibilità, mi aspetto sempre di incidere, anche senza statistiche eclatanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Italia Mattanza. . Un grandissimo Andrea Scanzi contro Incoronata Boccia e le sue parole da denuncia. Estratto dalla diretta del 14 ottobre 2025 dal canale ufficiale di Andrea Scanzi che ringrazio per la stima e le belle parole per Italia Mattanza. - facebook.com Vai su Facebook
Serie B - Scanzi al fotofinish: la Scandone Avellino piega la Pallacanestro Angri - Nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino conquista una vittoria dal sapore speciale battendo la Pallacanestro Angri al Pala Del Mauro con il punteggio ... Lo riporta msn.com