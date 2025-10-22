Scandone Avellino Scanzi | Emozione incredibile segnare il canestro vincente Ora concentrati per la sfida contro Sennori

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È stato molto emozionante, qualcosa che non capita spesso nell'arco di una carriera”. Così dichiara Andrea Scanzi, l'alaguardia della Scandone Avellino che ha portato la squadra alla vittoria contro Angri. “È stato bello segnare il canestro finale. È sempre un'emozione incredibile girarsi verso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

scandone avellino scanzi emozioneSerie B - Scanzi al fotofinish: la Scandone Avellino piega la Pallacanestro Angri - Nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino conquista una vittoria dal sapore speciale battendo la Pallacanestro Angri al Pala Del Mauro con il punteggio ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scandone Avellino Scanzi Emozione