Scandone Avellino Scanzi | Emozione incredibile segnare il canestro vincente Ora concentrati per la sfida contro Sennori
"È stato molto emozionante, qualcosa che non capita spesso nell'arco di una carriera". Così dichiara Andrea Scanzi, l'alaguardia della Scandone Avellino che ha portato la squadra alla vittoria contro Angri. "È stato bello segnare il canestro finale. È sempre un'emozione incredibile girarsi verso.
