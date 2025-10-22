Scandicci sequestra e tenta di uccidere la ex | arrestato 51enne

Un 51enne italiano è stato arrestato lunedì sera dai carabinieri di  Scandicci  ( Firenze ) con l’accusa di aver sequestrato e tentato di uccidere una donna con cui aveva avuto una relazione. La vittima, una donna italiana di 41 anni, è stata trovata ferita e tramortita all’interno di un furgone a Scandicci in via delle Fonti, dopo la segnalazione di un passante che aveva notato strani movimenti nel mezzo. I militari hanno scoperto la donna sotto un cumulo di coperte, con evidenti ferite alla testa e al volto. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, in stato di agitazione, è stato condotto in carcere a Sollicciano, in attesa dell’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Lapresse.it

