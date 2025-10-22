Scandicci ha vinto l’attesissimo big match contro Milano, anticipo della tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile (originariamente prevista a dicembre, ma il cambio di data si è reso necessario per la concomitanza con il Mondiale per Club). La formazione toscana, reduce dal ko contro Cuneo e dalla sofferta affermazione al tie-break nel derby con Firenze, si è imposta con uno schiacciante 3-0 (25-23; 25-22; 25-23) di fronte al proprio pubblico del Pala Big Mat di Firenze. La Savino Del Bene ha infilato la quarta vittoria in campionato e ha agganciato Conegliano e Novara in testa alla classifica generale con undici punti all’attivo, ma con un incontro disputato in più rispetto alle venete e alle piemontesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scandicci da brividi! Batte Milano nel big match in Serie A1. Egonu segna più di Antropova, ma non basta