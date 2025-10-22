Scandicci da brividi! Batte Milano nel big match in Serie A1 Egonu segna più di Antropova ma non basta

Scandicci ha vinto l’attesissimo big match contro Milano, anticipo della tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile (originariamente prevista a dicembre, ma il cambio di data si è reso necessario per la concomitanza con il Mondiale per Club). La formazione toscana, reduce dal ko contro Cuneo e dalla sofferta affermazione al tie-break nel derby con Firenze, si è imposta con uno schiacciante 3-0 (25-23; 25-22; 25-23) di fronte al proprio pubblico del Pala Big Mat di Firenze. La Savino Del Bene ha infilato la quarta vittoria in campionato e ha agganciato Conegliano e Novara in testa alla classifica generale con undici punti all’attivo, ma con un incontro disputato in più rispetto alle venete e alle piemontesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

