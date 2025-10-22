Scandalo al Conclave il prete-giornalista Antonio Pelayo cerca di adescare un collega | accusato di violenza sessuale
Durante il conclave ma anche nelle settimane dopo un giornalista e prete spagnolo Antonio Pelayo, 81 anni, ha tentato di adescare un suo collega, un cronista di 40 anni, invitandolo a casa, e invano ha cercato di avere con lui un rapporto intimo. La notizia è riporta dal Corriere della Sera, anche perché su Don Pelayo ora si sono chiuse le indagini con l’accusa di violenza sessuale. Il 40enne giornalista, ritenuto attendibile dal pubblico ministero, ha perfino dovuto lasciare Roma, trasferendosi in un’altra città sia per quello che è successo quella sera ma anche perché l81enne ha provato a ricercarlo più volte. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scandalo al Conclave, il prete-giornalista Antonio Pelayo cerca di adescare un collega: accusato di violenza sessuale - A denunciarlo un cronista 40enne che ha poi dovuto cambiare città abbandonando Roma ... Secondo msn.com
Prete-giornalista di 81 anni cerca di adescare un collega 40enne nei giorni del Conclave. Il pm: "Violenza sessuale” - Il decano dei vaticanisti spagnoli invitò un cronista italiano nel suo appartamento e cercò un approccio. Lo riporta quotidiano.net
Adesca giornalista in Vaticano durante il Conclave e lo invita a casa: prete accusato di violenza sessuale - Il giornalista e prete spagnolo 81enne è accusato di violenza sessuale su un cronista durante ... Scrive fanpage.it