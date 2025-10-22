Scandalo al Conclave il prete-giornalista Antonio Pelayo cerca di adescare un collega | accusato di violenza sessuale

Durante il conclave ma anche nelle settimane dopo un giornalista e prete spagnolo Antonio Pelayo, 81 anni, ha tentato di adescare un suo collega, un cronista di 40 anni, invitandolo a casa, e invano ha cercato di avere con lui un rapporto intimo. La notizia è riporta dal Corriere della Sera, anche perché su Don Pelayo ora si sono chiuse le indagini con l’accusa di violenza sessuale. Il 40enne giornalista, ritenuto attendibile dal pubblico ministero, ha perfino dovuto lasciare Roma, trasferendosi in un’altra città sia per quello che è successo quella sera ma anche perché l81enne ha provato a ricercarlo più volte. 🔗 Leggi su Open.online